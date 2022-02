Zorro The Chronicles annoncé sur Nintendo Switch

Lesquin, France – le mercredi 9 février 2022 : NACON, PVP GAMES et BKOM studios, avec la collaboration de Zorro Productions inc. et du Fonds des Médias du Canada, sont heureux de dévoiler la nouvelle bande-annonce du tout nouveau jeu vidéo Zorro The Chronicles. Ce jeu d’action-aventure destiné à toute la famille offre des combats palpitants et des décors à couper le souffle, le tout combiné à une expérience immersive. La sortie du jeu est attendue pour juin 2022. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.

Le jeu Zorro The Chronicles propose d’incarner le légendaire Zorro ou son intrépide sœur Inès. Le jeu, mêlant action et aventure saura plaire à tous, petits et grands, tout comme son personnage emblématique, Zorro, admiré depuis près d’un siècle dans le monde entier.

Le jeu offrira aux joueurs la possibilité d’évoluer à travers de splendides décors inspirés par la série animée du même nom. Plongez-vous dans l’univers du héros masqué et vivez des combats épiques de cape et d’épée, tout aussi spectaculaires qu’hilarants. À l’aide d’un fouet, d’une épée ou encore grâce à de phénoménales acrobaties, Zorro, le vengeur masqué pourra désarmer ses ennemis et signer ses victoires à la pointe de l’épée avec son fameux « Z ».

Le jeu Zorro The Chronicles est adapté de la série d’animation éponyme produite par Cyber Group Studios, en collaboration avec John Gertz de Zorro Production Inc pour France Télévisions (France) et RAI (Italie). Cette série à succès, vendue dans plus de 100 pays et ayant été acquise par des diffuseurs majeurs tels que : Turner en France, RTVE en Espagne et RTS en Suisse ou encore Télé-Québec au Canada, Globosat au Brésil, TV5 Monde et bien d’autres encore. La série d’animation a notamment été nominée à la 13e édition du Prix Export catégorie Animation par TV France International nouvellement “branche audiovisuelle d’UniFrance” ainsi qu’a Cartoons on the Bay, Pulcinella Awards, dans la catégorie « Meilleure série TV pour enfants ».