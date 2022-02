Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition prochainement sur Nintendo Switch

Paris, le 10 février 2022 – SQUARE ENIX® annonce la sortie de CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION en version digitale sur PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™, Xbox One et Steam® le 7 avril 2022. Les joueurs embarqueront dans une aventure épique qui transcende le temps et l’espace, avec les illustrations améliorées du character designer original, Nobuteru Yuuki, des musiques remasterisées par le compositeur de renom Yasunori Mitsuda, et plein d’autres nouvelles fonctionnalités.

CHRONO CROSS, qui sort pour la première fois en Europe, revient dans une version remasterisée dans CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION. Suivez l’histoire de Serge, qui, transporté dans un autre monde, découvre le lien entre son existence et le futur de sa planète. Un conte culte d’aventures et d’amitiés à travers le temps, possédant l’un des panels de personnages jouables les plus importants et variés de tous les RPG avec plus de 40 personnages recrutables. Chaque personnage apporte son affinité Elémentaire et ses compétences uniques. De plus « RADICAL DREAMERS – Le Trésor Interdit -« , un jeu sorti en 1996 pour l’extension Sattleview de la Super Famicom, socle fondateur de cette aventure, est aussi inclus dans cette édition.

Les joueurs pourront retrouver les fonctionnalités suivantes :

Des modèles 3D convertis en haute définition *

Des illustrations de personnage améliorées par Nobuteru Yuuki *

Des musiques retravaillées par Yasunori Mitsuda

La possibilité de désactiver les combats aléatoires

Une option de filtre pour les décors *

L’amélioration des fonctions de combat pour rendre les affrontements plus faciles

Un mode de combat automatique

Une localisation en français, italien, allemand et espagnol

Le choix entre une imitation pixel ou une version HD de la police d’écriture *

L’ajout de Radical Dreamers, qui n’est jamais sorti en occident

La possibilité de choisir entre jouer au jeu dans sa version originale ou avec les graphismes améliorés

* Les modèles 3D, illustrations, polices d’écriture et filtres des décors ne peuvent pas être sélectionnés séparément. Ils doivent tous être appliqués simultanément.

Sortit uniquement au Japon comme un produit dérivé du concert Chrono, les fans occidentaux peuvent pour la première fois précommander “CHRONO CROSS Music Box Chrono Cross -Scars of Time-”. Livrée en octobre 2022, cette boîte à musique comprendra une musique composée par Yasunori Mitsuda. L’objet est en vente dès maintenant et en exclusivité sur la boutique en ligne SQUARE ENIX.