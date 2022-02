GetsuFumaDen: Undying Moon est désormais disponible sur Nintendo Switch

Le titre comprend toutes les mises à jour issues de l’Early Access sur Steam et propose une Édition Deluxe, qui contient notamment le jeu Famicom original

Konami Digital Entertainment B.V. a dévoilé au cours du Nintendo Direct que GetsuFumaDen: Undying Moon est désormais disponible à l’achat sur Nintendo Switch™, suite à son lancement en accès anticipé sur PC via Steam® au printemps dernier.

KONAMI annonce également que GetsuFumaDen: Undying Moon s’apprête à quitter sa phase d’Early Access sur Steam®, avec la sortie de la version 1.0 le 17 février 2022.

Après 1000 années de paix, le sceau de la porte de l’enfer est démoli et des esprits maléfiques inondent le monde, désormais au bord de la destruction. Getsu Fuma, leader de son clan, n’a pas d’autre choix que plonger dans les gouffres de l’enfer pour combattre le mal à son origine.

Co-développé par le studio indépendant GuruGuru, GetsuFumaDen: Undying Moon est un jeu d’action roguelike qui prend place dans un univers dark fantasy, inspiré de l’art traditionnel japonais. Les joueurs devront descendre en enfer et parcourir des niveaux à l’esthétique Ukiyo-e sublime et prenante, tout en maîtrisant un arsenal d’armes et d’équipements qui peuvent être combinés pour s’adapter à différents styles de jeu. Le titre intègre un système de combat hautement stratégique basé sur la gestion de l’espace et du timing unique aux arts martiaux japonais. Des boss redoutables et des paysages en constante évolution challengeront les joueurs tout en leur permettant de s’améliorer au fil des tentatives.

Durant sa phase d’accès anticipé, GetsuFumaDen a connu plusieurs mises à jour et correctifs, et beaucoup de ces changements ont été inspirés par les retours de la communauté sur Steam®, le compte Twitter officiel et le serveur Discord officiel du jeu. De nouveaux niveaux, personnages, armes, boss et plus encore ont été implémentés au cours de l’année passée et le jeu complet est désormais disponible pour les nouveaux joueurs sur Nintendo Switch™. GetsuFumaDen continuera à être agrémenté de nouveau contenu après son lancement !

Voici un résumé des mises à jour réalisées durant l’Early Access :

Ajout d’un nouveau personnage jouable – Getsu Renge

Ajout de la difficulté Apprenti pour les joueurs qui désirent moins de challenge

Ajout de nouvelles fonctionnalités, comme « Démanteler » et « Augmenter le rang de l’équipement »

Ajout du niveau Citadelle inférieure

Ajout de nouveaux ennemis dont le boss de la Citadelle inférieure, Daidarabotchi

Ajout de la Salle des trésors, qui permet aux joueurs de visualiser les ennemis vaincus

Ajout d’une nouvelle arme principale, le Fouet

Ajout d’un nouvel art secret, « Weapon Rack Order »

Différents ajustements du gameplay, corrections de bugs et améliorations

Les fans de GetsuFumaDen ont la possibilité d’acheter l’Édition Deluxe numérique sur Switch™, qui comprend un artbook numérique, la mini bande-son originale ainsi qu’un portage du jeu Famicom japonais Getsu Fūma Den original, inédit en Occident.

L’Édition Standard de GetsuFumaDen: Undying Moon est désormais disponible sur Nintendo Switch™ au prix de 24,99 €, en version numérique uniquement. Les joueurs peuvent acheter l’Édition Deluxe au prix de 34,99 €.

GetsuFumaDen: Undying Moon est également disponible au prix de 24,99 € sur Steam® en Early Access, période durant laquelle le contenu de l’Édition Deluxe est inclus sans coût supplémentaire.

Le jeu est disponible dans le monde entier avec une localisation pour 11 langues : français, anglais, italien, allemand, espagnol – Espagne, portugais, portugais – Brésil, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais et coréen.