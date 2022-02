Zombie Army 4: Dead War montre ses tripes sur Nintendo Switch

Confirmé hier lors du Nintendo Direct, Zombie Army 4: Dead War pointera le bout de ses cadavres le 26 Avril 2022 sur Nintendo Switch (en version physique ou dématérialisée).

La version Nintendo Switch inclura gratuitement tout le contenu du premier season pass !

Voici le descriptif complet:

Comprend GRATUITEMENT tout le contenu du 1er Season Pass:

3 niveaux supplémentaires, 4 packs de personnages, 9 bundles d’armes, 5 packs de skins d’armes, 4 bundles de tenues de personnages

Les hordes d’Hitler sont de retour dans ce jeu de tir à glacer le sang par les créateurs de Sniper Elite 4 ! Affrontez des ennemis occultes abominables et maniez des armes épiques dans une nouvelle campagne angoissante pour 1-4 joueurs dans l’Europe des années 1940, en luttant pour sauver l’humanité d’une apocalypse de morts-vivants !

La résistance a battu et expédié en enfer le zombie Hitler – mais les morts se sont à nouveau soulevés et sont plus affamés que jamais !

Continuez l’histoire alternative de Zombie Army Trilogy dans d’immenses niveaux inédits, en révélant un plan sinistre qui mènera votre brigade de survivants à travers l’Italie et au-delà !

Affrontez les forces obscures dans des canaux remplis de cadavres, survivez dans un zoo de zombies et traversez des endroits sinistres et énigmatiques d’où personne n’est jamais revenu en vie !

Système de tir primé

Découvrez une balistique faisant désormais figure de référence, popularisée par Rebellion dans la franchise Sniper Elite et très efficace pour anéantir les hordes maudites de créatures traînantes !

Kill Cam et démembrements améliorés

La X-Ray Kill Cam fait son retour ! Regardez vos balles, les bombes et d’autres armes détruire les os et les organes au ralenti sous forme de rayon X. Suivez vos balles tandis qu’elles arrachent les membres de vos ennemis, et tremblez face aux ASSAUTS INCESSANTS des morts !

Progression et personnalisation poussées

Créez le tueur qui vous convient au fil de votre progression ! Envie de jouer les anges gardiens ? Sacrifiez-vous pour vos coéquipiers ! Une tourelle vous plaît vraiment ? Emportez-la avec vous ! Puis tuez avec classe en déverrouillant des tenues, des emotes et des taunts inédits !

Attaques redoutables en mêlée

Lorsque les morts vous encerclent, ripostez avec des attaques en mêlée améliorées ! Foncez à travers les groupes d’ennemis, piétinez les têtes et éliminez les morts-vivants avec des prises terrifiantes !

Armement épique

Maniez le feu, la foudre et l’essence divine tout en améliorant vos armes aux ateliers, et créez votre propre artillerie redoutable ! Un fusil d’assaut pour tirer sur la foudre ? Un pistolet à baïonnette enflammée ? Tout est possible dans ce combat ultime pour l’humanité !

Au programme de cet opus, des Zombies Nazis, des Zombies avec des découpeuses, des zombies chauve-souris, des requins mutants zombies… tout un programme !

Pour découvrir la bande-annonce de la version Switch, c’est par ici:

