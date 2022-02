La taille eShop des annonces Nintendo Switch du Direct

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

STAR WARS: The Force Unleashed

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 15.6GB

Zombie Army 4: Dead War – 6.2GB

Live A Live – 5.0GB

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 4.2GB

Star Wars: The Force Unleashed – 3.9GB

Nintendo Switch Sports – 3.0GB

Mario Strikers: Battle League – 3.0GB