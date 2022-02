Quelques mots au sujet de Xenoblade Chronicles 3 de la part de Tetsuya Takahashi, le directeur exécutif du jeu

L’arrivée du RPG Xenoblade Chronicles 3 en septembre sur Nintendo Switch a été annoncée lors du dernier Nintendo Direct ! Le directeur exécutif Tetsuya Takahashi tient à nous en dire plus ce prochain titre en nous donnant quelques détails qui éveilleront certainement l’intérêt des fans de la série.

La parole est à vous, M. Takahashi !

Bonjour tout le monde, je suis Tetsuya Takahashi de chez MONOLITHSOFT.

Quatre ans après la sortie de Xenoblade Chronicles 2 et un an et demi après la sortie Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, nous sommes aujourd’hui en mesure de vous en dire plus sur le prochain titre de MONOLITHSOFT : Xenoblade Chronicles 3. Comme l’indique le titre, il s’agit du troisième épisode de la série Xenoblade Chronicles. Nous travaillons actuellement à y apporter les derniers ajustements pour en faire le meilleur jeu possible grâce à ce que nous avons appris lors des opus précédents.

L’épée brisée de Mékonis et la dépouille du titan urayen sont tous deux présents sur le visuel du jeu. J’imagine que celles et ceux qui ont vu la bande-annonce ont été surpris par cette scène finale. Que peut bien signifier ce visuel ? Malheureusement je ne peux pas encore vous en dire plus à son sujet. En revanche, je peux vous dire qu’il a été conçu il y a plusieurs années, plus précisément entre la fin du développement de Xenoblade Chronicles et le début de celui de Xenoblade Chronicles 2.

Il ne s’agit donc pas de quelque chose que nous avons récemment ajouté à la série. Nous pensons que ce titre pourra être apprécié autant par les personnes qui ont connu Xenoblade Chronicles et/ou Xenoblade Chronicles 2 que celles qui joueront pour la première fois à un titre de cette série.

Les personnages ont été designés par Masatsugu Saito, qui a aussi travaillé sur les personnages de Xenoblade Chronicles 2. Koichi Mugitani à quant à lui réalisé certaines des principales illustrations du jeu, que nous ne pouvons malheureusement pas vous montrer à l’heure actuelle. Comme vous pouvez le voir, ce nouveau titre réunit des talents qui ont déjà travaillé sur des épisodes de la série Xenoblade Chronicles.

Les musiques du jeu ont été confiées à des artistes ayant déjà travaillé sur la série par le passé. Les musiques de Xenoblade Chronicles 3 ont été composées par Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu et Mariam Abounnasr.

Les musiques du jeu conservent cette touche unique propre à série Xenoblade Chronicles tout en s’attaquant à un nouveau défi : l’intégration d’un motif joué à la flûte. Cet instrument est d’ailleurs l’un des thèmes centraux du jeu. De nombreux autres thèmes et éléments ont été dissimulés ici et là dans la bande-annonce, et nous reviendrons dessus petit à petit dans les temps à venir.

Xenoblade Chronicles 3 est une toute nouvelle aventure réunissant les mondes de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2 et qui transportera les joueurs dans le futur. Il reste encore quelques mois avant la sortie du jeu et nous espérons que vous avez hâte de le découvrir.

Merci M. Takahashi !