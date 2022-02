Maître Splinter secoue Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dans un trailer survolté

– Le vénérable maître des chevaliers d’écailles, adepte du Ninjutsu, se lance sur le champ de bataille dans un nouveau trailer aussi succulent qu’une pizza qui sort du four ! –

Paris, le 10 février 2022 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, annoncent un nouveau personnage jouable pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : Maître Splinter fera parler sa maîtrise du Ninjutsu, aux côtés d’April O’Neil et des quatre tortues d’enfer qui font la loi. Le beat’em up neoretro est également confirmé dès sa sortie (plus tard dans l’année) sur PlayStation 4 et Xbox One, en plus des versions PC et Nintendo Switch déjà annoncées.

Découvrez le nouveau trailer pour admirer Maître Splinter qui corrige le clan des Foots :

La nature sereine de Maître Splinter le rend plus calme et réfléchi que ses élèves à carapace, mais sa connaissance profonde des arts ninja en fait un combattant redoutable. Les attaques de sa fidèle canne sont particulièrement puissantes et ses coups spéciaux ont une grande allonge : il peut gérer tout un groupe d’ennemis avec autant d’assurance et d’efficacité que les quatre tortues lorsqu’elles engloutissent une pizza !

Inspiré par le design emblématique de 1987, les vertueuses Tortues new yorkaises de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge prennent vie dans un pixel art magnifique, qui aurait tout à fait sa place dans votre salle d’arcade préférée. Entre le retour des tristement célèbres Bebop et Rocksteady et des lieux emblématiques de la série comme la Dimension X, ce nouvel épisode de TMNT s’annonce comme un hommage appuyé aux grands classiques du beat’em up doublé d’un jeu moderne passionnant pour les nouvelles générations.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), Windjammers 2 ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.