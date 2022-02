Top des ventes au Japon: Pokemon Legends Arceus reste leader

Voici le top des ventes de la semaine (du 31 janvier au 6 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

01./01. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 359.064 / 1.783.721 (-75%)

02./00. [PS4] Dying Light 2: Stay Human <ADV> (Spike Chunsoft) {2022.02.04} (¥7.980) – 24.160 / NEW

03./02. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 17.503 / 850.695 (-9%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.908 / 4.414.111 (+6%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 13.448 / 4.753.245 (+4%)

06./00. [PS5] Dying Light 2: Stay Human <ADV> (Spike Chunsoft) {2022.02.04} (¥7.980) – 12.891 / NEW

07./03. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 11.661 / 2.494.763 (-22%)

08./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.090 / 2.505.168 (-15%)

09./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 8.586 / 7.175.552 (-1%)

10./08. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 7.286 / 3.067.125 (-6%)