Xenoblade 3 liera le futur des deux mondes dès Septembre 2022 sur Nintendo Switch

Le « one more thing » qui a cassé le monde du JRPG ce soir! Monolith Soft a eu l’occasion de briller ce soir avec la présentation de Xenoblade 3 avec une date annoncé pour Septembre 2022! Au Japon, Nintendo le présente déjà sur Twitter comme étant « L’histoire qui lit le futur des deux mondes, celui de Xenoblade 1 et de Xenoblade 2« . Que pouvons-nous ajouter de plus à cela que le trailer d’annonce du jeu en Europe et au Japon pour ceux qui veulent gouter du doublage japonais!

Trailer japonais

Le trailer FR