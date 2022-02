Zombie Army 4: Dead War amène le carnage mort-vivant sur Nintendo Switch

Zombie Army 4 vous emmène dans l’Europe des années 1940 où vous devez vous battre contre des hordes d’abominables ennemis occultes en utilisant des armes épiques dans une campagne éprouvante tandis que vous vous battez pour sauver l’humanité de l’Armageddon des morts-vivants. La résistance a vaincu Hitler Zombie et l’a envoyé en enfer, mais les morts se lèvent à nouveau, plus affamés qu’avant.

Poursuivez l’histoire alternative de Zombie Army Trilogy dans de nouveaux niveaux gigantesques et découvrez un plan sinistre qui entraîne la Brigade des Survivants à travers l’Italie et au-delà. Retrouvez une balistique ayant défini le genre, construisez le tireur qui vous convient et exploitez le pouvoir du feu, de la foudre et de l’essence divine en améliorant vos armes pour lutter contre les morts. Lorsque la horde vous encercle, mettez-la en pièces grâce à des combats de mêlée améliorés et des mouvements de takedowns déchirants les chairs putréfiées.