Blink : rogues (Nintendo Switch) – Le test

Tout nouveau Shoot them up passe par une checklist qualité, afin d’en évaluer tout l’intérêt vidéoludique : rythme, système de score, ambiance… Avec son visuel sur l’eShop très lambda, que nous réserve ce Blink : rogues ? Bonne surprise ou déception ? Attachez votre ceinture, le vol va bientôt débuter.

Rogues & roll

Cliché du shoot them up oblige, B:S ne brille pas par un scénario digne des Oscars. Nous avons affaire à une trame classique dans laquelle il est question d’invasion ennemie et de ressources appelées les « cubes Momanto ». Ceux-ci permettent aux pilotes d’obtenir un pouvoir spécial appelé le « blink » (qui sera la clé de voûte de tout le gameplay). Vous pourrez débloquer des bribes supplémentaires de l’histoire en récoltant ces fameux cubes pendant la partie.

Le mode histoire est découpé en 10 chapitres. Chaque nouvelle destination peut être débloquée en ayant obtenu un certain nombre d’étoiles, que vous obtiendrez en vidant les niveaux de tous les ennemis présents (le nombre d’étoiles dépendra de votre pourcentage de destruction).

Blink 182

B:S est un shoot them up à défilement vertical. Vous remarquerez tout de suite que l’écran est divisé en deux. L’action se déroule en simultané de part et d’autre. Une pression sur le bouton LR vous téléportera sur l’écran opposé. L’objectif, comme indiqué plus haut, est d’arriver à détruire l’intégralité des ennemis du niveau. Il faudra donc être malin et jouer habilement avec cette téléportation. Afin d’atteindre les meilleurs scores, le par cœur sera de mise.

Votre vaisseau dispose de trois tirs différents en quantité limitée. Chaque ennemi sera sensible à l’une de ces armes (ils seront de la même couleur que le tir correspondant). Enfin, un bouton vous donnera la possibilité de retourner votre vaisseau pour tirer en bas de l’écran car ces fourbes de vaisseaux adverses peuvent surgir de tous les côtés.

En résumé, nous ne pouvons qu’être agréablement surpris par l’originalité du gameplay de B:S, qui va s’inspirer de différents titres de référence du genre, tels qu’Ikaruga (test ici), Pawarumi (test ici) ou encore Rival Megagun. Appréhender toutes ces subtilités peut s’avérer compliqué pour les joueurs débutants, mais une fois les mécaniques acquises, nous y prenons un certain plaisir non dissimulé.

A blink to the past

Outre le mode solo bien fourni et propice à l’amélioration de son score, ce qui est un bon point pour un Shoot them up réussi, Blink: rogues inclut un mode multijoueur local. Chaque joueur débutera sur l’un des deux écrans. Le but sera de détruire le plus de fois son adversaire dans un temps imparti, à coup de téléportations, missiles dans les gencives et autres fourberies. De plus, des ennemis viendront pimenter les joutes. Force est de constater que ce mode est amusant et mettra à contribution la richesse de votre vocabulaire d’insultes envers vos amis.

Un clin d’œil et tout s’effondre

Malgré ses qualités évientes, Blink: rogues n’est malheureusement pas exempt de tout reproche. Graphiquement, le jeu arbore un design « low poly » très simpliste qui rend les décors plutôt vides et tristounets. Le design du bestiaire n’a rien de marquant et manque de créativité.

En sus, les musiques ne sont pas vraiment agréables et ne collent pas avec l’ambiance générale.

Mais le point le plus gênant, qui va gâcher toute l’expérience de jeu pour certains, est le rythme général. Blink: rogues fait preuve d’une mollesse incroyable. A côté de ce jeu, une jelly anglaise ressemblerait à un cube en béton armé. En effet, la cadence de tirs, les mouvements ennemis, la vitesse du vaisseau, tout semble aller au ralenti, ce qui est absolument frustrant pour l’appréciation générale.