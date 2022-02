La Pokémon Bank va devenir un service gratuit

Avec la fin de vie annoncée de la Nintendo 3DS, voir par ici, The Pokémon Company a annoncé que Pokémon Banque sera impacté par l’arrêt du Nintendo eShop sur Nintendo 3DS. À partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter de nouveaux abonnements pour le service (aucun remboursement ne sera proposé), qui deviendra entièrement gratuit. Il restera gratuit jusqu’à ce que le service lui-même soit supprimé à un moment donné dans le futur.

Cependant, il y a un hic : vous ne pourrez plus télécharger Pokémon Banque (et Poké Transporter) après la fin mars, donc si vous voulez continuer à utiliser le service, vous devez vous assurer de télécharger les applications Pokémon Bank et Poké Transporter avant l’arrêt du Nintendo eShop sur Nintendo 3DS ! N’oubliez pas non plus que vous aurez toujours besoin d’un abonnement payant à Pokémon Home pour transférer des Pokémon de Pokémon Bank à Pokémon Home, même après la gratuité de Pokémon Bank.