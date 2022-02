Légendes Pokémon : Arceus: nouveau trailer qui présente les formes d’Hisui et les formes d’origine de Dialga et Palkia

Pokémon LEGENDS Arceus est sorti sur la Nintendo Switch le 28 janvier.

Nintendo vient de publier une nouvelle vidéo:

Dans ce jeu, vous pouvez vivre une aventure dans la vaste région d’Hisui tout en vous sentant proche des Pokémon. Non seulement vous pourrez découvrir un « monde Pokémon » différent de tout autre dans la série « Pokémon », mais il y aura aussi des Pokémon et des personnages nouvellement découverts que vous n’avez pas encore vus.

Les Pokémon légendaires Dialga et Palkia apparaissent également. Les Pokémon légendaires Dialga et Palkia de « Pokémon Diamant et Perle » apparaissent dans leurs formes originales, appelées « Formes d’origine » dans ce titre.

Dialga (Forme d’origine)

Pokémon légendaire qui contrôle le temps, il est dit que dans le monde où existe Dialga sous sa forme d’origine, la direction du flux du temps change constamment et sa vitesse n’est pas constante.

Palkia (formulaire d’origine)

C’est un Pokémon légendaire qui contrôle l’espace, et dans le monde où existe Palkia sous sa forme d’origine, on dit que l’espace est déchiré en morceaux.