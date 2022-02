Puzzle & Dragons de retour sur Nintendo Switch

Puzzle & Dragons a été lancé pour la première fois sur smartphones en février 2012 et il est depuis devenu l’un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps. Ce n’est pas la première fois qu’un jeu de cette série apparaît sur une console Nintendo, Puzzle and Dragons Z + Super Mario Bros. Edition ayant été lancé sur la Nintendo 3DS en 2015.

GungHo Online Entertainment a annoncé qu’une version spéciale de Puzzle & Dragons sera disponible sur la Nintendo Switch pour célébrer le 10e anniversaire de la franchise. Puzzle & Dragons Nintendo Switch Edition arrivera le vendredi 19 février et ne coûtera que 500¥ (3€80 ou 4,37 $), les précommandes étant disponibles dès maintenant. Puzzle & Dragons Nintendo Switch Edition propose plusieurs façons de jouer, notamment en mode TV, sur table et sur console. Voici tous les détails ainsi qu’un trailer :

Le jeu comprendra une sélection de modes solo et multijoueurs, notamment :