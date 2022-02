Le plein de vidéos pour Star Wars: Hunters sur Nintendo Switch !

Avant le retour du Samedi, nous vous proposons de découvrir les vidéos de présentation des différentes personnages qu’il sera possible d’incarner dans le jeu !

Une seconde vidéo vous permet de découvrir plus en détail les skins que vous pourrez débloquer pour les différents avatars:

Voici une présentation plus détaillée de certains personnages, on commence donc avec Skora (sans doute de la famille de Greedo)

Skora est une chimiste de génie. Elle utilise ses compétences pour fabriquer des capsules de stim pour redonner de la vie à ses alliés. Elle est également capable de produire du poison contre les ennemis. Skora est assez difficile à cerner, ce qui a tendance à rendre les autres méfiants à son égard. Une chose est sûre, quand elle ricance, c’est qu’elle prépare un mauvais coup. C’est le genre de racaille perfide qu’il vous faudra dans votre équipe.

Skora utilise son pistolet à fléchettes pour soigner ses co-équipiers. Elle l’utilise également pour tirer des fléchettes de poison sur ses ennemis.

La capacité spéciale de Skora lui permet de lancer une grosse capsule au coeur d’une bataille, qui aura pour effet de soigner les alliés à proximité tout en blessant les adversaires.

En complément, vous pouvez découvrir une vidéo de Gameplay permettant de se faire une meilleure idée des affrontements dans les arènes, avec les différents personnages et les modes de jeu.

Voici ensuite Sprocket, qui doit être de la famille de l’amiral Ackbar (ce n’est pas un piège !)

Sprocket est un petit génie de la technologie. Il compense son manque de force par sa vivacité d’esprit, ses réflexes rapides et sa technologie avancée. C’est un fan des chasseurs de la bordure extérieur et son enthousiasme enfantin à tendance à attendrir les durs à cuire. Ses droïdes et son armement de pointe n’a pas d’égal.

Sprocket peut déployer un droïde médical qui soigne ses co-équipiers. il peut également déployer des tourelles qui canarderont les joueurs de l’équipe adverse… d’ailleurs si vous en faites partie et que vous le voyez déployer ses tourelles, c’est le moment de courir se cacher !

Nous vous proposons également de découvrir des vidéos de gameplay de Grozz le Wookie

Zaiana, l’ancienne membre des rebelles et héroïne de la nouvelle république

mais aussi, Rieve, la Sith dévouée au côté obscur…

Qu’en pensez-vous ? Le jeu devrait sortir au début de cette année (peut-être aux environs du 4 Mai…) et sera gratuit !