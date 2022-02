Un accolades Trailer pour le très bon Grapple Dog sur Nintendo Switch

Disponible depuis peu, Grapple Dog a eu la note de 9/10 sur notre test, et un on apprend aujourd’hui la sortie d’un accolades avec toutes les autres bonnes notes! Pour les plus vifs, vous aurez la chance de voir notre nom apparaitre via un extrait du test.

Grapple Dog est un jeu en 2D avec un style pixel art absolument unique. Incarne Pablo, le légendaire Grapple Dog, et sauve le monde à l’aide de ton fidèle grappin ! De l’action et des sauts à gogo ! Balance-toi dans tous les sens ! Collectionne des gemmes ! Incarne un petit chien trop craquant ! Manie ton grappin comme un pro ! Pars explorer le monde en bateau ! Et, cerise sur le gâteau, caresse ton toutou !