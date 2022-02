Rocket Panda Games dévoile le générique de Phantom Breaker: Omnia

AmaLee (LeeandLie) et Rocket Panda Games collaborent à la chanson du thème d’ouverture de son prochain jeu de combat en 2D.

El Segundo, Californie – 15 février 2022 – L’éditeur Rocket Panda Games et le développeur MAGES sont ravis de révéler le thème d’ouverture de Phantom Breaker: Omnia, « Let it All Burn », interprétée par la chanteuse, doubleuse, YouTubeur et streamer, AmaLee (LeeandLie), composée et arrangée par Epsilon Zero avec des paroles de Jamison Boaz. La chanson d’ouverture complète peut être visionnée sur la chaîne YouTube d’AmaLee.

« J’espère que vous apprécierez tous « Let it All Burn » ! Toute l’équipe a travaillé très dur sur cette chanson, et j’ai eu un plaisir fou à enregistrer les voix, alors n’hésitez pas à l’écouter en boucle ! » – AmaLee

Phantom Breaker: Omnia est un jeu de combat en 2D thème anime au rythme rapide qui met en scène 20 personnages uniques, opposés les uns aux autres pour réaliser leurs plus grands souhaits. La possibilité de choisir entre 3 styles de combat séduira les joueurs chevronnés tout en rendant le jeu accessible aux nouveaux venus. Le jeu met en scène deux personnages invités, Kurisu Makise de Steins;Gate et Rimi Sakihata de Chaos;Head, ainsi que deux nouveaux personnages créés spécialement pour Phantom Breaker : Omnia.