The Legend of Nayuta: Boundless Trails le 26 mai sur Nintendo Switch

Falcom a annoncé le jour exact de la sortie de la version Nintendo Switch de The Legend of Nayuta : Boundless Trails. Le jeu arrive au Japon le 26 mai 2022 et il bénéficiera d’une édition physique pour 3 980 yens (3 600 yens pour l’achat numérique). Cette édition physique sera également accompagnée d’une bande-son sur 2 disques qui comprendra 60 chansons. Cette version japonaise ne proposera pas d’options de langue anglaise.

La sortie occidentale de The Legend of Nayuta : Boundless Trails sur Switch est toujours prévue pour 2023. Ce jeu arrivera sur Switch avec plusieurs améliorations par rapport à la version originale. En plus des améliorations de qualité évidentes dues à un matériel plus avancé (audio et graphiques améliorés), il y aura également de nouvelles illustrations.

Informations à propos The Legend of Nayuta: Boundless Trails :

Une rencontre fatidique avec la fée Noi aiguille Nayuta et ses amis sur le chemin à explorer, au-delà des frontières natales de leur île, afin de stopper un sombre complot.