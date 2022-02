Ambition Record annoncé sur Nintendo Switch

» Chante la victoire dans un RPG fabuleux et découvre le vrai pouvoir du dragon ! »

Le dernier RPG de Kemco et Exe Create est en route pour la Nintendo Switch, le jeu arrivera le 3 mars 2022 pour 14,99 € mais uniquement en anglais. Il peut être précommandé dès maintenant, et ceux qui le font verront le prix baisser légèrement (-10%) à 13,49€.

Le comte régnant sur la partie nord du royaume a utilisé des arts interdits et secrets et a levé le drapeau de la rébellion contre son roi. Sur ordre du roi, Rafael prend son épée pour réprimer la révolte. Mais c’est alors que le chancelier, pourtant membre central de la cour du roi, se met à agir de manière inhabituelle. Croyances et ambitions s’affrontent férocement dans des rebondissements inattendus de la bataille ! Fortifie les personnages avec le pouvoir des dragons pour mener des combats au tour par tour ! Crée ton propre groupe en exploitant habilement le système de changement de classe et en personnalisant les armes et armures à ta guise !