Enclave HD arrivera cet été sur Nintendo Switch

Aujourd’hui, Ziggurat Interactive et Starbreeze Studios ont confirmé qu’Enclave HD sera prêt à être lancé cet été sur Nintendo Switch. Son lancement était initialement prévu pour l’automne 2021.

En 2012, le RPG/action à la troisième personne Enclave a débarqué sur Wii. Ziggurat Interactive a annoncé son intention de revitaliser le jeu sur les plateformes modernes, y compris la Switch. Il sera disponible dans le courant de l’automne. Le jeu est développé sous licence de TopWare Interactive. Selon Ziggurat, les fans peuvent s’attendre à des visuels et des effets sonores améliorés, une bande sonore améliorée avec plus de 20 nouveaux morceaux, une musique remastérisée de la bande sonore du jeu original, et plus encore.