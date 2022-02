Vers une version anglaise de Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack ?

Une version anglaise du Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack semble être dans les cartons. Mages a publié un tweet plus tôt aujourd’hui suggérant que la localisation est en cours.

Sur Twitter, la société a écrit : « Veuillez attendre de plus amples informations sur la version anglaise ». Le double pack Chaos;Head Noah / Chaos;Child a été annoncé sur Nintendo Switch en novembre dernier. Seule une sortie japonaise avait été confirmée à l’époque. Il vient d’être lancé au Japon aujourd’hui.

Please wait for further information about the English version.#カオヘ #カオチャ #カオヘカオチャダブルパック pic.twitter.com/goOsBJGSP0

— 科学ADV公式 (@kagakuadv) February 23, 2022