La Batmobile débarque dans Rocket League

SAN DIEGO – 25 février 2022 – Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, a annoncé que The Batman Bundle sera disponible dans Rocket League le 2 mars sur toutes les plateformes !

Sous licence de Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC, The Batman Bundle comprendra la Batmobile (2022), l’audio moteur Batmobile (2022), les Roues Batmobile (2022), la peinture Dark Knight Matte, le Boost Batmobile (2022), le circuit Batmobile (2022), un autocollant Reel Life et The Batman Goal Explosion. Le lot sera disponible dans la boutique d’objets Rocket League pour 1 100 crédits du 2 au 8 mars.

Le mode à durée limitée (LTM) Gotham City Rumble fera également un retour pour la même durée que The Batman Bundle. Dans Gotham City Rumble, le mode Rumble est transformé et les power-ups ont désormais pour thème Batman et ses ennemis. Les joueurs peuvent utiliser le gant de boxe du Joker, le marteau de Harley au lieu de Boot, les vignes de Poison Ivy au lieu du grappin, et plus encore tout en affrontant Beckwith Park (Gotham Night).

La Batmobile (2022) est la plus récente Batmobile à figurer dans Rocket League. La Batmobile (1989), The Dark Knight’s Tumbler et la Batmobile (2016) étaient auparavant disponibles lors de l’événement annuel Haunted Hallows de l’année dernière.