Une grosse mise à jour pour Grindstone sur Nintendo Switch

Fracassez des bestioles pour faire d’énormes combos et gagner des pierres précieuses – les Grindstones – dans le puzzle de combat à succès de CAPY. Le gameplay unique de Grindstone est facile à comprendre, mais pour obtenir les plus grosses pierres, il faut de l’intelligence, de la stratégie et beaucoup de courage. Accumulez les Grindstones pour créer de nouveaux équipements et venir à bout des ennemis, des obstacles et des boss sournois en triomphant des plus de 200 niveaux du mont Grindstone et en prouvant votre valeur dans les classements quotidiens.

Disponible depuis fin 2020 sur Nintendo Switch, Grindstone s’offre une grosse mise à jour de contenu « Carnival of Creeps ».