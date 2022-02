Final Fantasy IX, Legend of Mana et World of Final Fantasy Maxima en version physique sur Nintendo Switch, mais…

On pourrait croire à une bonne nouvelle avec les sorties de Final Fantasy IX, Legend of Mana et World of Final Fantasy Maxima sur Nintendo Switch en boite en France.

Mais, on ne sait pas pourquoi, à nouveau, le client se fait flouer. Les boites en magasins ne seront que des boites vides avec les fameuses « code in a box », le jeu se trouvera via un petit papier avec un code à enregistrer sur l’eShop. Pour rappel, les jeux sont disponibles en version ASIA en physique avec le Français et surtout, avec une cartouche.

