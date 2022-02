La version finale de MLB The Show 22 proposera un meilleur framerate sur Nintendo Switch

Si vous avez joué au test de MLB The Show 22 sur Nintendo Switch, vous avez peut-être remarqué que les performances du jeu, plus précisément le taux d’images, étaient un peu bancales.

Cependant, l’équipe promet une version bien plus propre pour le lancement le 5 avril prochain. Ramone Russell, responsable de la communication sur le développement des produits et de la stratégie de marque pour MLB The Show, en parle dans un nouvel épisode de la Feature Premiere qui met en avant la version Nintendo Switch. L’objectif final est de parvenir à 30 FPS.

En parlant du test technique, la build à laquelle tout le monde a joué lors du test technique a environ deux semaines, et vous remarquez qu’elle n’est pas exactement optimisée à 100 %. Cependant, au moment où vous regarderez cet épisode de la Feature Premiere, la version Nintendo Switch aura subi de nombreuses optimisations et mises à jour. Les séquences que vous allez voir ici sont beaucoup plus solides et ont un taux d’images beaucoup plus solide que ce qui était disponible dans le test technique. Nous visons un gameplay à 30 images par seconde.

Plus loin dans la vidéo, Ramone Russell répond à diverses questions sur la version Nintendo Switch. On apprend notamment que la résolution est abaissée en mode portable « pour améliorer les performances et offrir une meilleure durée de vie en mode batterie. » À part cela, l’expérience est la même entre les modes docked et portable. De plus, nous savons maintenant que MLB The Show 22 pèsera environ 20 Go sur Nintendo Switch, et ceux qui récupèrent le jeu au format physique devront télécharger la plupart des données. Les contrôles de mouvement ne sont pas pris en charge, mais les joueurs peuvent utiliser les deux Joy-Con dans Home Run Derby.