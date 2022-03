Fluffy Cubed (Nintendo Switch) – Le test

Fluffy Cubed du studio brésilien Naoka Games est un petit jeu de réflexion disponible sur l’eShop US à 5 $. En rappelant que le taux actuel de l’euro face au dollar est de 1 € pour 1,14 $, vous devrez appliquer une règle de trois pour déterminer ce prix dans la monnaie de notre cher hexagone. Plus étonnant, le temps que vos souvenirs de cinquième ne remontent à la surface, la plupart des niveaux de ce jeu de réflexion auront déjà été terminés par le testeur. Alors celui-ci possède-t-il de super pouvoirs dignes de figurer dans un quelconque multiverse ? La réponse est oui, mais ce n’est pas la seule raison. Pour en savoir plus, il va falloir aller au bout de ce test, car oui, le testeur a aussi des talents de teasing ! Incroyable non ?

Un p’tit cube, c’est l’heure de… s’ennuyer

Fluffy Cubed est un jeu de réflexion qui nous demande de pousser un cube pour le mettre sur l’emplacement prévu à cet effet. Une mécanique déjà vue et revue depuis les temps immémoriaux du jeu vidéo. Il faut juste imaginer les contraintes de déplacement de ce cube et en quelques secondes nous pouvons déterminer le chemin que cette caisse devra emprunter sous notre poussée pour y parvenir.

Pour varier un peu le propos, régulièrement une caisse est ajoutée et nous nous retrouverons à devoir placer jusqu’à sept caisses en fin de jeu, soit après le cent-dixième niveau. Malheureusement, ces ajouts ne viennent jamais remonter un challenge bien trop plat et facile. Les soixante premiers tableaux s’avalent en à peine vingt minutes et il faut un peu plus du double pour les soixante suivants. Seuls deux niveaux nous ont demandé plus d’une minute de réflexion et une remise à zéro du placement des caisses.

Ce manque d’intérêt et cette faible durée de vie font de Fluffy Cubed un jeu très loin de ce que peut proposer la concurrence. Un jeu tel Baba is You est cinquante fois plus original et plaisant que la production de Noaka Games, qui sent bien trop le manque d’ambition et de réflexion dans le level design. Nous avons bien trop de liberté de déplacement et il existe beaucoup trop de façons de positionner les caisses en les intervertissant pour faire suer le moindre neurone du joueur.

Il en va de même avec la partie graphique. Tous les cent vingt tableaux sont absolument identiques. Nous déplaçons notre avatar sur des cases dont la couleur reste toujours la même. Pas la moindre petite variation non plus dans le décor qui consiste en un écran monochrome. Nous en sommes à nous demander comment un tel titre peut réussir à dépasser les 100 Mo tant il est vide de contenu. La bande-son suit le même chemin. Elle est certes relaxante et douce, mais elle tourne en boucle très vite, tout comme les bruitages de notre personnage à chacun de ses déplacements.

Il est difficile d’en dire davantage sur Fluffy Cubed tant il est vide de gameplay et de contenu et nous préférons terminer ce dernier paragraphe en proposant une liste d’alternative ne termes de jeu de réflexion. Il y a, bien sûr, l’inratable et précédemment cité Baba is You aux mécaniques d’une simplicité implacable et pourtant tellement profondes et addictives. Filmechanism est, lui aussi une bonne alternative avec de plus une composante plateforme agréable tout comme Red Ronin et ses mécaniques de combat au tour par tour. Plus classique dans le maniement, nous conseillons Cosmic Express et Sokobond, car plus originaux dans leur puzzle.