La nouvelle extension Astres Radieux du Jeu de Cartes à Collectionner introduit la mécanique de jeu des Pokémon Radieux

Le 8 mars 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a dévoilé la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon : Épée et Bouclier – Astres Radieux qui sortira dans les magasins participants du monde entier à partir du 27 mai 2022.

Inspirée par le jeu vidéo Légendes Pokémon : Arceus, cette extension mettra en vedette divers Pokémon de Hisui, et les cartes auront pour toile de fond la région de Hisui. L’extension introduira également les Pokémon Radieux, une nouvelle mécanique de jeu centrée autour de Pokémon chromatiques représentés par des illustrations texturées. Les Pokémon Radieux ont en général une capacité ou une attaque puissante et ont le potentiel d’influer sur le métagame du JCC Pokémon. Les joueurs et joueuses pourront inclure un seul Pokémon Radieux dans leur deck.

De plus, l’extension Épée et Bouclier – Astres Radieux mettra encore à l’honneur des Pokémon-VSTAR, et contiendra un set analogue spécial « Galerie des Dresseurs » de 30 cartes dont les illustrations représentent les Dresseurs, Dresseuses et Pokémon préférés des fans.

Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

3 Pokémon Radieux ;

8 Pokémon-VSTAR ;

21 Pokémon-V et 2 Pokémon-VMAX ;

plus de 20 cartes Dresseur.

L’extension Épée et Bouclier – Astres Radieux sera disponible dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales.