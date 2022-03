Bon Plan : le DLC Mario Kart 8 Deluxe – Pass Circuits Additionnels à 18,77€ au lieu de 24,99€

L’une des grosses surprises du Nintendo Direct du mercredi 9 février 2022 est l’annonce d’un pass de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe. En effet, Nintendo a annoncé un DLC qui apportera 48 circuits issus de toute la série Mario Kart, répartis en 6 coupes dont le premier lot sera disponible dès le 18 mars prochain. Vous retrouverez le résumé de ce Nintendo Direct ici. En attendant le DLC Pass Circuits Additionnels est disponible pour 24,99€.

Notre partenaire Eneba propose aujourd’hui ce DLC à 18,77€ au lieu de 24,99€, juste ici (il faut bien choisir le fournisseur Jetpak), avec le code promo KMARIOK. Si vous êtes intéressés, dépêchez-vous car il risque de ne pas y en avoir pour tous le monde.

Faites la course sur 48 circuits remastérisés issus de toute la série Mario Kart avec le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe ! Six vagues de contenu sont à venir d’ici la fin de l’année 2023, ajoutant chacune 8 circuits dont vous pouvez profiter en local* comme en ligne**.

Vague 1 – Sortie le 18 mars 2022

Coupe turbo dorée

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Coupe maneki-neko

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)

Accédez à ce contenu de deux façons

Il existe deux manières d’accéder au contenu du Pass circuits additionnels*** :

Achetez-le en tant que contenu téléchargeable payant****

Accédez-y via Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel (via un abonnement individuel ou familial) peuvent accéder à chaque vague du Pass circuits additionnel sans coût supplémentaire.*****

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.

** Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.

Il sera possible de concourir à plusieurs, en local comme en ligne, sur les circuits de la vague 1 de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels dès le 18 mars dans le mode amis/adversaires, et ce même si un seul participant possède le Pass circuits additionnels ou dispose d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. À partir du 22 mars, les circuits de la vague 1 pourront aussi apparaître lorsque « Aléatoire » est sélectionné lors du choix du circuit au cours de parties régionales et mondiales en ligne.

*** Remarques : les vagues de contenu ne peuvent pas être achetées individuellement. Vous devez posséder Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch (version européenne) pour accéder au contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels. Une mise à jour gratuite du logiciel est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requis. En savoir plus sur la mise à jour des jeux sur Nintendo Switch.

**** Pour acheter des jeux téléchargeables ou télécharger des démos et des logiciels gratuits dans le Nintendo eShop via le site officiel, vous devez avoir associé un compte Nintendo à votre console Nintendo Switch. En outre, votre console doit être enregistrée comme console principale sur votre compte Nintendo. Pour ce faire, visitez le Nintendo eShop au moins une fois sur la console avec laquelle vous souhaitez effectuer des téléchargements. Pour télécharger un titre automatiquement, votre console doit être à jour et connectée à Internet avec l’option de téléchargement automatique activée. Elle doit également disposer de suffisamment d’espace libre pour que le téléchargement complet puisse s’effectuer. Pour en savoir davantage, rendez-vous à la rubrique d’Assistance. Les achats réalisés et les téléchargements de démos activés depuis le site Internet de Nintendo sont gérés par le Nintendo eShop.

***** Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent télécharger la vague 1 de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels dès le 11 mars et accéder à son contenu dès le 18 mars.