Dungeon Defenders: Going Rogue annoncé sur Nintendo Switch

Chromatic Games a dévoilé aujourd’hui Dungeon Defenders : Going Rogue, un spin-off roguelite de la série de RPG d’action tower defense. Il fait l’objet d’un lancement surprise sur Steam Early Access aujourd’hui, mais sera disponible sur consoles plus tard. Dungeon Defenders : Going Rogue est prévu pour la Nintendo Switch et arrivera à une date ultérieure avec les autres versions consoles.

Enfilez une nouvelle tenue de combat pour défendre le Cristal d’Eternia contre des nuées de créatures vicieuses. Les donjons continuent d’être des endroits cruels et impitoyables où un seul faux pas peut coûter la vie à n’importe quel défenseur, et plus important encore, son butin ! Réfléchissez vite et utilisez des runes aléatoires pour traverser des hordes d’orcs, de gobelins, de dragons et autres monstres féroces. Guérissez avec des objets qui préservent la vie et limitez les dégâts avant d’affronter trois boss de plus en plus forts.

Choisissez parmi quatre personnages emblématiques, l’écuyer, la chasseresse, l’apprenti et le moine, avec des attaques, des capacités et des tours personnalisés au début de chaque aventure. Récupérez l’équipement toujours plus performant des ennemis tombés au combat, en testant de nouvelles combinaisons de construction pour créer l’arsenal le plus mortel avec une arme, des mains libres et deux tours (y compris la combinaison quasi infinie de runes). Améliorez vos performances, manche après manche, en vous battant sur plus de 20 cartes différentes, dont des forteresses, des toits de châteaux, des forêts, des déserts et bien plus encore. Relevez le défi de vous battre seul ou en équipe avec jusqu’à quatre autres Rogue Defenders en mode coopératif en ligne.