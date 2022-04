South Of The Circle, l’aventure narrative captivante délivre une histoire d’amour, de guerre froide et de promesses

Disponible sur PC et consoles, South Of The Circle est une nouvelle pépite dans le portefeuille de titres éloquents de 11 Bit Studios

Varsovie, Pologne – 14 avril 2022 – Dans sa quête incessante pour parvenir à proposer des divertissements emplis de sens, 11 Bit Studios est fier d’annoncer son partenariat avec le studio britannique State Of Play, lauréat du BAFTA, et d’ajouter une nouvelle pépite à son portefeuille d’édition en plein essor. South Of The Circle est une expérience narrative captivante, à fort impact visuel, dont l’histoire se déroule au cœur de la Guerre Froide des années 1960. Le jeu sera bientôt disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Dans South Of The Circle, le joueur suit l’histoire de Peter. Tiraillé par des choix déterminants pour sa vie et déchiré entre la poursuite de sa carrière ou le grand amour, il se retrouve malgré lui au milieu de combats entre puissances militaires. Plongé dans la réalité de la Guerre Froide, le jeu se définit par son histoire, qui oscille entre passé et présent, mais aussi par son esthétique minimaliste, son écriture et son doublage exceptionnel. Ces différents éléments offrent une expérience proche du cinéma de haut niveau. Parmi les talents entendus à l’écran se trouvent Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman In White), Richard Goulding (The Crown), Anton Lesser (Game Of Thrones) Adrian Rawlins (Chernobyl) et Michael Fox (Downtown Abbey).

«South Of The Circle est l’un de ces coups de foudre», déclare Marek Ziemak, directeur du développement externe chez 11 Bit Studios. «La sensibilité narrative du jeu nous a immédiatement captivés. South Of The Circle est fortement axé sur la narration, inspirée du cinéma de classe mondiale. Cela le rend un peu différent de nos titres précédents. Une fois que les joueurs auront fait l’expérience de son récit instantanément engageant et riche en émotions, nous sommes convaincus qu’ils comprendront pourquoi nous voulions l’avoir dans notre portefeuille d’édition. Nous sommes ravis de pouvoir désormais travailler avec State Of Play, car c’est un studio pour lequel nous manifestions un intérêt particulier depuis longtemps.»