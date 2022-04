Une version physique pour Hello Neighbor 2 sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 14 avril 2022 : Gearbox Publishing, TinyBuild, le développeur Eerie Guest Studios et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée en édition physique de la suite du très populaire jeu d’infiltration de domicile : Hello Neighbor 2.

Avec des voisins toujours plus mystérieux, des secrets bien gardés et des intelligences artificielles toujours plus rodées à déjouer vos infiltrations, Hello Neighbor 2 sera disponible en édition Standard sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 9 décembre 2022.

Hello Neighbor 2 sera également disponible en édition Deluxe sur les mêmes consoles cinq jours plus tôt, le 5 décembre 2022, contenant également un pack de trois DLC : « Retour à l’école », « Frais de retard » et « Hello-coptère ».

Les versions Switch de Hello Neighbor 2 arriveront quant à elles au printemps prochain : le 27 mars 2023 pour l’édition Deluxe, et le 31 mars 2023 pour l’édition standard.