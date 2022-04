Une double sortie physique sur Nintendo Switch pour ‘As Far As The Eye’

– Les précommandes s’ouvrent maintenant sur la boutique en ligne de Red Art Games-

Paris, France – 15 avril 2022 – Red Art Games est heureux d’annoncer la sortie prochaine des versions physiques de As Far As The Eye sur les Nintendo Switch occidentales. Ce city builder stratégique est développé par Unexpected, le studio du très populaire ZeratoR (1,4 million d’abonnés sur Twitch), et édité par Goblinz Studio. Les précommandes de l’édition standard sont limitées à 2900 exemplaires. Elles débuteront le 15 avril à 19 heures sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games au prix de 29,99€.

Chaque édition Standard de As Far As The Eye inclut un livret. L’édition physique standard de As Far As The Eye sortira le 10 septembre prochain.

En renfort de l’édition Standard, Red Art Games commercialisera une édition collector As Far As The Eye Collector’s Edition. Celle-ci sera également disponible sur Nintendo Switch et limitée à seulement 950 exemplaires.

L’édition collector proposera :

L’édition Standard de As Far As The Eye

La bande-originale du jeu dans un double album vinyle (22 pistes)

Une lithographie signée par ZeratoR

Une boîte collector

La As Far As The Eye Collector’s Edition sera commercialisée au cours du premier trimestre 2023 au prix de 79,99€. Comme pour l’édition Standard, les précommandes de cette version débuteront le 15 avril à 19h sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games. Les ventes de cette version sont limitées à trois exemplaires par client.

Pour plus d’informations à propos de As Far As The Eye, rendez-vous sur le site officiel.

À propos de As Far As The Eye

Dans As Far As The Eye, construisez un village nomade et voyagez avec votre tribu vers le centre du monde, appelé l’Œil. Entre situations procédurales et événements climatiques, ce roguelike de gestion de ressources est un véritable concentré d’aventure doublé d’une fable écologique saisissante.

Le joueur incarne le Souffle qui guide les Pupilles, une tribu qui doit atteindre le centre du monde. Il doit gérer les ressources nécessaires au Voyage, les bâtiments et les vies de ces petits êtres connectés à la nature. Le joueur doit les aider à devenir plus sages grâce à la récolte, la production ainsi qu’à la recherche scientifique et spirituelle. Il doit cependant faire attention, car les Pupilles doivent survivre tandis que progresse la vague qui submerge les terres.

As Far As The Eye est un jeu de gestion de ville nomade au tour par tour. Démarrez un nouveau Voyage généré procéduralement et survivez, étape après étape, jusqu’à l’Œil.

Features