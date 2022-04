MotoGP 22 est désormais disponible !

L’édition idéale pour tous les fans de courses de deux roues, novices comme vétérans.

Milestone et Dorna Sports S.L. sont heureux d’annoncer que MotoGP™22, le tout nouvel épisode de la célèbre franchise de simulation de course de motos, est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et PC via Steam.

MotoGP™22 vient non seulement enrichir l’héritage des jeux de moto, mais aussi celui du monde de MotoGP™, en ajoutant un mode de jeu unique. En effet, le NINE Season 2009 est un moyen fantastique de revivre l’une des saisons les plus incroyables de l’histoire du MotoGP™. Il s’agit d’un film documentaire plein de nostalgie et d’émotion, commenté par Mark Neale, réalisateur de certains des plus beaux documentaires sur le MotoGP™, comprenant plus de 50 minutes de vidéos originales de la saison 2009 mixées avec des séquences de jeu et offrant une expérience de simulation de course totalement immersive. Les joueurs se retrouveront ainsi dans les bottes de pilotes de légende, tels que Rossi, Pedrosa, Stoner et Lorenzo, en relevant des défis époustouflants pour répliquer fidèlement des moments d’anthologie.

NINE Season 2009 reproduit les 17 grands prix de la saison, organisés en chapitres pour un total de 39 défis à relever.

L’édition 2022 ajoute également de nouvelles fonctionnalités tant pour les novices que pour les experts : le Didacticiel amélioré et l’Académie MotoGP™. À l’aide de ces deux nouveaux modes de jeu taillés sur mesure, les joueurs auront la possibilité de peaufiner leurs talents de pilotage ou d’apprendre les bases avant de rejoindre les rangs des pros.

Le Didacticiel propose une série de sessions de jeu dédiée pour aider les novices à comprendre les bases du jeu à travers des défis spécifiques : gestion de l’électronique, usure des pneus, température des freins, différences essentielles entre les trois principales catégories…

L’Académie MotoGP™ vous apprendra quant à elle à améliorer votre style de pilotage pour battre des records sur chaque circuit et vous dévoilera les secrets pour affronter tous les virages et toutes les trajectoires, y compris les plus ardus.

Enfin, le système d’analyse du pilotage aidera les pilotes via des messages qui s’afficheront à l’écran à la fin des courses afin de leur suggérer des façons d’ajuster le niveau de difficulté en fonction de leurs compétences et de leurs performances. Le jeu pourrait ainsi conseiller d’activer certaines aides de pilotage ou de jouer à certains des didacticiels pour combler les lacunes des joueurs.

Le système de gestion de la carrière fait son retour et permet aux joueurs de décider s’ils veulent créer une nouvelle équipe ou en rejoindre une. Il permet également de s’intéresser en profondeur à la stratégie, via des points de développement et l’utilisation de l’équipe de R&D pour atteindre des sommets, tout en travaillant avec l’équipe de développement moto pour améliorer différents aspects de la machine (moteur, cadre, aérodynamisme, électronique…). Vous pouvez partir de zéro en créant une équipe junior en catégorie Moto2™ ou Moto3™, en sélectionnant un sponsor et en recrutant un responsable d’équipe, un directeur technique et au moins un pilote.

MotoGP™22 offre un niveau de réalisme encore jamais atteint. Une véritable expérience next-gen qui gomme les limites entre jeu vidéo et réalité.

Un niveau de réalisme encore jamais atteint : nouvelles animations de visage, personnages 3D améliorés, stands

nouvelles animations de visage, personnages 3D améliorés, stands Gestion de la hauteur de selle : vous pourrez gérer manuellement le verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions

: vous pourrez gérer manuellement le verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions Circuits améliorés : les surfaces ont été améliorées pour offrir un meilleur pilotage

les surfaces ont été améliorées pour offrir un meilleur pilotage Suspensions améliorées : des suspensions améliorées pour offrir un meilleur ressenti lors des virages

des suspensions améliorées pour offrir un meilleur ressenti lors des virages Déformation des pneus : un comportement plus réaliste des pneus pour offrir une expérience toujours plus proche de la réalité

Et pour la première fois dans la série, MotoGP™22 propose un très attendu mode 2 joueurs en écran partagé*, le multijoueur en ligne* et le cross-play entre consoles du même fabricant.

MotoGP™22 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5**, Xbox One, Xbox Series X|S**, Nintendo Switch et PC via Steam.

*Multijoueur en ligne et en écran partagé indisponibles sur la Nintendo Switch

**Compatible avec la mise à jour et le téléchargement intelligent