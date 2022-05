Encore une petite vidéo pour Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch

Vous le savez, beaucoup d’entre-nous ici attendent impatiemment la sortie de Xenoblade Chronicles 3 !

Pour satisfaire ces derniers, la page twitter Japonaise du jeu propose régulièrement des courtes vidéos in-game. Forcément, nous ne pouvons manquer cette occasion de les partager avec vous… C’est donc parti pour 19 petites secondes de plais… Xenoblade Chronicles 3 ! 🙂

Xenoblade Chronicles 3 sortira plus tôt qu’annoncé sur Nintendo Switch ! Originellement prévue pour septembre 2022, la date de sortie du jeu a été avancée au 29 juillet 2022. Le nouvel opus de cette grande série de RPG transportera les joueurs dans une aventure épique dont le thème central est la vie et se déroulant dans l’avenir commun aux deux jeux précédents de la série. Les joueurs incarneront deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En tout, six personnages issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l’Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.

Menez jusqu’à 7 personnages au combat : comme dans les jeux Xenoblade Chronicles précédents, le combat s’engage en attaquant directement les ennemis sur le terrain. Les joueurs peuvent prendre le contrôle du groupe de Noah composé de six membres, mais également contrôler des personnages supplémentaires que le groupe aura rencontrés au cours de l’aventure. Chaque personnage endossant un rôle particulier sur le champ de bataille, il est possible d’établir toutes sortes de stratégies.

Changements de classes : Noah est un épéiste spécialisé dans le combat rapproché, tandis que Mio est une zéphyr qui attire l’attention de l’ennemi tout en esquivant ses coups avec brio. Chaque personnage appartient ainsi à une classe distincte qui lui procure des avantages uniques. En progressant dans l’aventure, les joueurs pourront personnaliser la composition du groupe en modifiant la classe de chacun de ses membres.

Interlien : chaque duo du groupe, Noah et Mio, Lanz et Sena, ou encore Eunie et Taion peut recourir à l’Interlien après avoir rempli certaines conditions pour fusionner et prendre la forme d’un gigantesque Ouroboros. Chaque Ouroboros possède ses propres techniques de combat, et déclencher cette transformation au bon moment sera la clé pour décrocher la victoire.

Une Édition Collector, en édition limitée, sera disponible sur My Nintendo Store. Elle inclura une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito, un livret d’illustrations de 250 pages à couverture rigide et entièrement coloré, ainsi qu’un boîtier en métal pour accueillir la carte du jeu. Plus de détails sur l’Édition Collector seront communiqués ultérieurement.