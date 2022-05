Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : une grosse mise à jour est désormais disponible

Les Duellistes peuvent dès à présent découvrir de nouvelles cartes, de nouveaux paquets, du contenu solo additionnel, un bonus de connexion ainsi qu’une liste Interdites / Limitées mise à jour, en complément d’une nouvelle bande-annonce

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer qu’une nouvelle mise à jour, qui apporte une tonne de contenu, est désormais disponible pour le jeu vidéo de cartes à succès Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Pour accompagner cette mise à jour, KONAMI partage une nouvelle bande-annonce qui met en avant les avis élogieux de la presse et des fans sur Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

La mise à jour comprend divers nouveaux ajouts, dont :

La toute première mise à jour de la liste Interdites / Limitées , qui régule l’usage de certaines cartes lors des Duels.

, qui régule l’usage de certaines cartes lors des Duels. De nouveaux paquets « Refined Blade » et « Fusion Potential », ainsi que le Deck de Structure « Cybernetic Successor » sont disponibles dans la boutique du jeu, avec des cartes telles que Dragon Ultime Cyberténébreux

sont disponibles dans la boutique du jeu, avec des cartes telles que Deux nouveaux Portails pour le mode solo . Le premier prend pour thème le « Danger », tandis que « Stratégie du Duel 2 » comprend des missions didactiques et des récompenses à débloquer.

. Le premier prend pour thème le « Danger », tandis que « Stratégie du Duel 2 » comprend des missions didactiques et des récompenses à débloquer. Un bonus de connexion pour célébrer les 3 mois du jeu : chaque Duelliste recevra un total de 1000 Gemmes en se connectant !

: chaque Duelliste recevra un total de 1000 Gemmes en se connectant ! De nouvelles promotions sur les Gemmes , disponibles dès maintenant dans la boutique du jeu .

, disponibles dès maintenant dans la boutique du jeu Diverses optimisations de l’expérience Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, et plus encore.

En complément, un nouvel événement en ligne arrive bientôt sur Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Les joueurs auront l’occasion de lancer leurs meilleures combinaisons lors du Festival Fusion, qui proposera des règles spéciales et des récompenses, dès le 12 mai.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner*, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore.

Depuis son lancement plus tôt dans l’année, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a dépassé les 30 millions de téléchargements dans le monde.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.