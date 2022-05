Une version physique pour The Centennial Case: A Shijima Story sur Nintendo Switch

Sans surprise, The Centennial Case : A Shijima Story est uniquement disponible en version numérique en Amérique du Nord et en Europe. Au Japon, cependant, Square Enix a l’intention de proposer une version physique. La version physique de The Centennial Case : A Shijima Story peut être jouée sur n’importe quel système Nintendo Switch, quelle que soit la région. Outre le Français, elle prend également en charge le japonais, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Play-Asia propose des précommandes pour la version physique de The Centennial Case : A Shijima Story sur Nintendo Switch ici. Le titre sera lancé le 12 mai 2022 partout dans le monde.

Square Enix a annoncé The Centennial Case : A Shijima Story en février dernier. Il s’agit d’un jeu d’aventure et de mystère en live-action « centré sur la famille Shijima, qui a connu une série de décès inexplicables au cours du siècle dernier ». Vous incarnerez la romancière Haruka Kagami et utiliserez la déduction pour découvrir la vérité sur quatre meurtres qui ont eu lieu dans la famille Shijima au cours des cent dernières années. Le jeu est réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) et produit par Junichi Ehara (NieR : Automata). De plus, Yasuhito Tachibana (Netflix’s The Naked Director) est le directeur de la photographie et du scénario.