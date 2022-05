Quelques vidéos pour Fire Emblem: Three Hopes sur Nintendo Switch

On le sait, l’été s’annonce plutôt « chaud » en belles sorties sur la console hybride de Nintendo… ! L’occasion de revenir sur l’une d’elles, attendue par les fans de Musô et de Fire Emblem, à savoir: Fire Emblem: Three Hopes !

Le titre est attendu pour le 24 Juin 2022 et le compte twitter de Nintendo of America a mis en ligne quelques vidéos et descriptions de ce que nous pouvons attendre dans le jeu !

On peut ainsi voir Hubert décimer des hordes d’ennemis avec sa magie noire ou encore Hilda qui fait trembler la terre avec sa hache ! On apprend qu’il sera également possible de choisir la forme (masculine ou féminine) de Byleth, le Démon Cendré. Le système d’assistants qui est apparu avec Fire Emblem: Three Houses est repris dans ce nouveau jeu; ainsi vous pouvez lier votre avatar avec un autre personnage pour provoquer encore plus de dégats, ou profiter de la défense de votre allié si vous êtes en difficulté.

Ce nouveau Fire Emblem est-il sur votre liste de souhait ? Pour vous, le fait que ce soit un musô est-il une déception ou alors c’est tout le contraire ?

Hubert slices through hordes of enemies with his dark magic in #FireEmblem Warriors: Three Hopes! pic.twitter.com/WkOvRkQXWI — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 8, 2022

Hilda’s mastery of the axe results in earth-shattering damage! #FireEmblem pic.twitter.com/LeWwsNLaL2 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 6, 2022

A most formidable opponent stands in your way. Which form of the Ashen Demon will you choose? #FireEmblem pic.twitter.com/8DMFuBhajA — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 3, 2022

With an adjutant assigned, your warrior special becomes a partner special, capable of dealing more damage! #FireEmblem pic.twitter.com/KlStUJbEfX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 30, 2022

In #FireEmblem Warriors: Three Hopes, you can team up heroes together to receive their assistance in battle! Adjutants are capable of interrupting enemy attacks and joining you for partner specials! pic.twitter.com/cxnh7tpXWy — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 28, 2022

Révélez les destinées de trois grandes puissances dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch, un récit original dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses.

Trois destins entremêlés

Dans ce récit inédit, les trois futurs dirigeants des nations qui composent le continent de Fódlan vont faire la rencontre de Shez, mercenaire mais également personnage principal de ce nouveau titre. Quelle influence cette rencontre aura-t-elle sur l’avenir du continent ? Est-ce que Shez parviendra à faire face au plus redoutable des adversaires : le Démon Cendré ? Découvrez les réponses à ces questions dans un scénario inédit aux multiples embranchements.

Préparez-vous au combat

Prenez le temps d’explorer votre campement et d’interagir avec vos alliés avant chaque bataille. Entraînez-vous ensemble, partagez repas et conversations pour renforcer les liens qui vous unissent et débloquer de nouvelles techniques qui pourront faire la différence.

Dirigez vos alliés

Mettez vos talents tactiques à l’épreuve ! Donnez en temps réel des ordres à vos alliés tout en vous taillant un chemin à travers les légions ennemies. Certains éléments stratégiques de Fire Emblem: Three Houses, tels que les assistants, font aussi leur retour. Vos partenaires peuvent vous protéger et vous donner la possibilité de déchaîner de spectaculaires aptitudes spéciales Partenaire !

Surveillez le champ de bataille

Déployez vos forces sur le terrain tout en gardant vos objectifs en vue. Restez à l’affût des événements qui peuvent surgir à tout moment, comme l’apparition de points d’inspection ou de la marchande Anna qui a toujours des objets utiles en stock !

Développez vos personnages

Modifiez librement les classes de vos personnages pour vous préparer à toutes les éventualités. Tirez parti des caractéristiques uniques de vos compagnons d’armes en les associant à différentes classes pour explorer de nouvelles possibilités tactiques.

Qu’allez-vous trouver dans ce récit inédit ? L’espoir… ou le désespoir ?