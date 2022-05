D’autres titres de la série Trails sur Nintendo Switch ?

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

À l’occasion d’une interview avec le magazine Famitsu, le président de Nihon Falcom, Toshihiro Kondo s’est exprimé sur la sortie prochaine sur Nintendo Switch de The Legend of Nayuta: Ad Astra prévu pour le 26 Mai au Japon, mais qui arrivera chez nous en 2023 sous le titre de The Legend of Nayuta: Boundless Trails !

Il s’est ainsi exprimé sur les autres titres qui pourraient trouver leur place sur Nintendo Switch et notamment, la série des Trails (on vous rappelle que The Legend of Heroes: Trails from Zero sort le 30 septembre)

Nous vous proposons une traduction d’une partie de cette interview:

Famitsu: Après The Legend of Nayuta: Boundless Trails, est-ce que Nihon Falcom envisage de sortir d’autres jeux sur Nintendo Switch ?

Toshihiro Kondo: C’est l’idée, oui. et nous savons déjà sur quels titres nous aimerions travailler. Je ne peux pas vous dire lesquels pour le moment, mais nos fans sur Switch vont être gâtés.

F: Est-il prévu de faire un portage du dernier titre de la série des Trails, Kuro no Kiseki sur Nintendo Switch ?

TK: Je peux même vous dire qu’en plus de Kuro no Kiseki, nous sommes en train d’étudier la possibilité de potrer d’autres titres de la série des Trails sur Nintendo Switch. En parallèle, nous sommes également en train de voir s’il est possible de développer des opus spécifiques à cette console. Bien évidemment, ces discussions ne se limitent pas à la série des Trails, nous n’écartons pas non plus la possiblité de porter d’autres de nos franchises sur la console hybride de Nintendo.

Des déclarations qui devraient faire plaisir aux amateurs des productions de Nihon Falcom… D’ailleurs quels sont les jeux que vous aimeriez voir porter sur Nintendo Switch ?

Pendant que vous réfléchissez, on vous remet la bande-annonce de The Legend of Nayuta: Boundless Trails !