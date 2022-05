The Legend of Heroes: Trails from Zero présente ses personnages

NIS America dévoile aujourd’hui un nouveau trailer pour The Legend of Heroes: Trails from Zero, consacré à ses personnages. Faites la rencontre des protecteurs de Crossbell et découvrez ce que chacun des membres apportent à l’équipe.

The Legend of Heroes: Trails from Zero sortira en version physique avec la « Deluxe Edition » le 30 septembre 2022 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Contenu de la « Deluxe Edition » :

The Legend of Heroes: Trails from Zero sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch

sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch La bande-son numérique « Song of the City State »

» Le mini artbook « Special Support Section Dossier »

A propos du jeu :

Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent ensemble prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.

Informations principales :