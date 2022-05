Comparaison graphique pour Kirby 64: The Crystal Shards (N64 Vs. Wii U Vs. Nintendo Switch Online)

Kirby 64 : The Crystal Shards est désormais disponible pour tous les abonnés au pack d’extension Nintendo 64. Il s’agit de la dernière version de l’offre +.

Une nouvelle vidéo de GameXplain présente les différences entre trois versions de Kirby 64 : The Crystal Shards. La vidéo présente des séquences de la nouvelle version en ligne de la Nintendo Switch, ainsi que des séquences de la Nintendo 64 et de la Wii U. La comparaison montre la jouabilité et les graphismes de plusieurs zones et scènes différentes du jeu. Les changements les plus notables semblent être un rendu plus fluide de divers modèles, ainsi qu’un changement apparent dans la saturation des couleurs. Ces changements ont été assez constants dans la plupart des rééditions de la Nintendo 64 qui se sont dirigées vers le service « Expansion Pack » de la Nintendo Switch Online.