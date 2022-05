Star Wars : Knights of the Old Republic II: The Sith Lords annoncé pour début Juin sur Nintendo Switch

Star Wars : Knights Of The Old Republic

En marge de la Star Wars Celebration de ce week-end, Lucasfilm Games et Apsyr ont dévoilé la sortie très prochaine de STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords.

En effet, dès le 8 Juin vous pourrez reprendre vos sabres laser !

Cette nouvelle version proposera des graphismes lissés HD et inclura également l’ensemble des DLC’s sortis à l’origine pour le jeu ! Il sera également proposé un pack (numérique) avec les 2 KOTOR pour une trentaine d’euros, le jeu seul devrait être à 15 euros.

Tyrannus avait adoré le portage du premier volet et vous pouvez retrouver son avis juste là

La suite du JDR primé, STAR WARS: Knights of the Old Republic. Après avoir traqué les Jedi, les poussant au bord de l’extinction, les seigneurs Sith sont désormais sur le point d’écraser l’Ancienne République.

L’Ordre des Jedi est en ruines. Le dernier espoir de la République repose sur un Jedi solitaire en exil qui lutte pour renouer son lien avec la Force. Commandez une équipe d’alliés uniques, prenez des décisions difficiles aux conséquences profondes et décidez de votre destin. Allez-vous suivre le côté lumineux de la Force et sauver la galaxie, ou succomberez-vous au côté obscur afin de semer la destruction…

*Une suite indépendante*

Vivez les conséquences du JDR original STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ avec cette histoire épique se déroulant pendant les jours les plus sombres de l’Ancienne République.

*Choisissez votre destin

Découvrez votre passé et prenez des décisions difficiles aux conséquences profondes. Chaque décision peut avoir un énorme impact sur votre histoire et votre effectif. Soutiendrez-vous l’Ordre des Jedi ou plongerez-vous la galaxie dans le chaos ?

*Maîtrisez la Force*

Choisissez entre trois classes de Jedi différentes, chacune avec des pouvoirs de la Force spécifiques, et personnalisez vos personnages à l’aide de compétences et de capacités uniques.

*Dirigez votre équipe*

Commandez un groupe de personnages différents les uns des autres, chacun avec ses propres forces, son alignement et son histoire. Vos actions auront un impact sur le destin de votre équipage, mais certains pourraient ne pas accepter vos décisions…

