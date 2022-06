Behind The Frame est désormais disponible sur Nintendo Switch & PS4

LOS ANGELES, CA – 2 juin 2022 – L’éditeur Akupara Games et le co-éditeur Akatsuki Taïwan, sont heureux d’annoncer la sortie de Behind the Frame, sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Le jeu du studio taïwanais Silver Lining a été salué par la critique lors de sa sortie sur PC et mobiles en août dernier. Alors que le jeu a été encensé pour son style artistique et sa narration, ces nouvelles versions utilisent les avantages de chaque console pour améliorer l’expérience de jeu. De plus, les joueurs peuvent désormais accéder à une toute nouvelle histoire secondaire débloquée après avoir terminé le jeu principal, y compris sur PC et mobiles.

« Avec ces nouvelles versions, nous voulions nous assurer que Behind the Frame bénéficie d’un traitement qui renouvelle l’expérience, et de la rendre encore plus engageante et naturelle« , a déclaré Dean Razavi, producteur senior chez Akupara Games et responsable technique des portages consoles. « Plutôt que d’agiter les joysticks dans un sens ou dans l’autre pour ajouter des touches de couleurs, nous voulions mettre la peinture directement dans les mains des nouveaux joueurs désireux de se plonger dans cette histoire. »

« Behind the Frame parle de la nostalgie, de la poursuite des rêves et de toutes ces petites choses qui construisent notre vie, et qui définissent qui nous sommes » nous a partagé Weichen Lin, directeur artistique du jeu. « Nous espérons que tout le monde verra le monde un peu différemment après l’avoir contemplé à travers les yeux de nos peintres. »

Fonctionnalités :