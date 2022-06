Une longue vidéo de Sonic Frontiers, bientôt sur Nintendo Switch !

Après avoir dévoilé un premier teaser, IGN a laché une longue vidéo de « Gameplay in game » pour Sonic Frontiers. Même si les images ne sont très certainement pas tirées de la version Nintendo Switch, elles permettent de se faire une idée de l’ambitieux monde ouvert qu’il sera possible de traverser à vitesse Supersonique !

De notre côté, on trouve la démarche de Sonic un peu étrange quand il ne court pas; mais au niveau des décors, on note un monde ouvert gigantesque, rappellant un peu celui parcouru par Link dans Breath of the Wild. On espère que le portage sur Nintendo Switch sera de qualité, sans perdre en vélocité (ça serait le comble pour le hérisson bleu). Nous vous rappelons que la sortie du jeu sur Nintendo Switch est prévue pour 2023, sans plus de précisions…