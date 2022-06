Devenez le meilleur éleveur dans Slime Rancher Plortable Edition, le 28 Octobre 2022 sur Switch

Caractéristiques principales :

Explorez un monde spacieux rempli de nombreux secrets et de trésors cachés.

L’édition physique comprend également : l’affiche de la carte, le faux billet pour Far Far Range, le téléchargement de la bande sonore numérique (valeur de 10€) et l’autocollant !

Le Pack style secret DLC est inclus dans la cartouche – Découvrez les styles secrets de tous vos slimes favoris !

Les ‘styles secrets’ sont une toute nouvelle technique de la 7Zee, et vous permettent de donner à vos slimes un look neuf et original ! Partez en quête des capsules au trésor spéciales dans Far, Far Ouest et découvrez le style secret de chaque slime.

Les styles secrets de ce DLC inclus comprennent :