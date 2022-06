SEGA annonce Mega Drive Mini 2 avec 50 jeux dont le Mega CD

Certains voulaient une Saturn Mini, beaucoup rêvent d’une Dreamcast Mini, mais SEGA a annoncé que les consommateurs japonais pourront mettre la main sur la Mega Drive Mini 2 en octobre prochain.

Qu’est-ce qui différencie ce produit de la dernière console Mega Drive Mini, me direz-vous ?

Eh bien pour commencer, cette version comprendra des jeux Mega CD tels que Snatcher et Sonic the Hedgehog CD. La SEGA Mega Drive 2 sera livrée avec 50 jeux et SEGA les annoncera par lots. Ceux d’entre vous qui se demandent quand nous l’aurons en Occident devront attendre car SEGA semble assez discret à ce sujet. Jusqu’à présent, la liste suivante de jeux a été révélée pour le système qui sera lancé au Japon le 27 octobre :