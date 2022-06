SEGA of America, Inc. a révélé des détails et des éléments de gameplay concernant son prochain jeu, Sonic Frontiers, notamment le premier aperçu des zones en cyberespace ainsi qu’un boss Titan. Sonic Frontiers est un nouveau jeu de plateforme action-aventure en zone ouverte où Sonic se servira de sa vitesse légendaire pour explorer Starfall Islands. La nouvelle aventure de Sonic au cœur d’une civilisation mystérieuse sera disponible en fin d’année 2022 sur PC et consoles.

Cette épopée démarre lorsque Sonic et ses amis, Amy et Tails, se rendent à Starfall Islands à la recherche des Chaos Emeralds. Alors que le groupe s’approche des îles, l’avion rencontre un problème et se retrouve aspiré dans un portail dimensionnel. Sonic se retrouve alors seul dans un monde numérique étrange : le cyberespace. Il échappe miraculeusement au cyberespace pour se retrouver sur Kronos Island, une île de Starfall Islands remplie de ruines et d’ennemis étranges. Sonic doit alors explorer Starfall Islands, trouver ses amis perdus et dévoiler les mystères qui l’entourent.

Starfall Islands

Sonic explorera dans un premier temps Kronos Island. Son terrain et climat sont faits de pluie, de grandes cascades, de forêts luxuriantes, de montagnes et de tours en lévitation dans les airs. Les ruines qui parsèment l’île semblent être le foyer du peuple ancien des Kocos.

Le cyberespace

La carte est remplie d’accès au cyberespace construits par la civilisation ancienne de Starfall Islands. Les fans de Sonic auront la possibilité de résoudre des énigmes et d’accomplir des défis pour remporter des mécanismes de portail et accéder au cyberespace, où ils trouveront des niveaux classiques de plateforme à haute vitesse. Les défis du cyberespace permettent d’obtenir des clés d’unités nécessaires à la progression de l’aventure.

Plateforme en zone ouverte

Les joueurs apprécieront le gameplay en zone ouverte haute vitesse proposant diverses activités auxquelles accéder partout sur l’île, à tout moment. Il sera possible de prendre part à des combats haletants, des énigmes, des quêtes secondaires, des niveaux en cyberespace et des conversations dans n’importe quel ordre, pour tous les styles de jeu.

Le monde du jeu

Sonic Frontiers développe ce que les fans connaissent et adorent dans les jeux Sonic traditionnels en combinant des niveaux linéaires à une zone ouverte pour créer une nouvelle aventure Sonic pleine d’action. La carte du monde est plus grande que jamais. Elle permet à Sonic de courir et d’explorer son environnement à volonté tout en le faisant évoluer à mesure qu’il dévoile les mystères de Starfall Islands.

Système de combat

Le style de combat de Sonic est plus grisant et fluide que jamais ! Au fil du jeu, les joueurs pourront utiliser diverses combinaisons de touches pour associer esquives, parades, contres et plus encore pour enchaîner les combos dans une démonstration de leurs talents de combat. Pour ceux qui préfèrent les approches plus directes, le jeu dispose d’un mode auto où les combos peuvent être effectués avec une seule touche. Tous les fans de Sonic apprécieront ce système de combat rapide et fluide.

Nouvelle compétence : la Course-boucle

Sonic dispose d’une nouvelle compétence nommée « Course-boucle » lui permettant de créer une ligne de lumière sur sa trajectoire. Elle lui permettra d’encercler les ennemis, les objets et l’environnement pour créer divers effets et révéler les secrets de Starfall Islands.

Les énigmes

Les ruines anciennes de Starfall Islands sont remplies d’énigmes à résoudre. Résoudre ces énigmes permet d’obtenir des objets servant à améliorer la puissance et la défense de Sonic, de révéler des sections cachées de la carte et de découvrir de nouvelles manières d’explorer l’île à toute vitesse.

Styles de jeu

En début de jeu, les joueurs choisiront entre deux styles de contrôle : action ou vitesse. Le Style action permet de naviguer les plateformes avec plus de précision. Cela conviendra parfaitement à ceux qui découvrent Sonic. Le style vitesse permet d’aller plus vite. Parfait pour les joueurs expérimentés !