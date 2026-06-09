La plupart des jeux de coopération nous amènent dans le monde de la cuisine. Unrailed!, sorti sur Nintendo Switch en 2021, proposait quelque chose de différent avec cet univers ferroviaire décalé. Cinq ans après, les Suisses d’Indoor Astronaut reviennent sur les deux Nintendo Switch avec Unrailed 2: Back on Track, disponible à vingt euros sur l’eShop. Est-ce que la suite est aussi réussie que le premier opus ? Verdict !

Le retour d’un très bon jeu de coopération

Unrailed 2: Back on Track reprend le principe d’Unrailed! et l’améliore en tout point. Le concept est très simple : avec ses amis, nous incarnons de mignons animaux qui doivent relier le train de la gare de départ à la gare d’arrivée. Pour ce faire, nous devons construire puis poser des rails pour que le train continue de circuler. Si le train se retrouve sans aucun tronçon pour avancer, il déraille et la partie est perdue. Les rails se construisent avec une ressource de bois et de fer. Nous devons, à l’aide d’une pioche et d’une hache récolter ces précieux matériaux. Le principe est simple, sauf que dans Unrailed 2: Back on Track, tout se passe sur le train. Notre locomotive est équipée de wagons aux effets divers et variés qui changeront durablement notre façon de jouer. La locomotive de base dispose d’un wagon qui permet de construire des rails et un autre pour stocker les ressources en trop. Nous pourrons ajouter par la suite un wagon qui crée des dynamites, un autre qui permet de compresser nos ressources en une ressource qui se consume plus lentement, ou encore un wagon chance qui donne aléatoirement des ressources. Il y en a bien d’autres, mais en fonction de vos choix, vos parties changeront du tout au tout. Notre locomotive a un nombre de wagons limité, et il faut prendre en compte qu’il est impossible de traverser son train (sauf avec un bonus spécial). Gérer l’envergure de son train devient alors un enjeu capital car nous pouvons vite être bloqués d’un côté de la voie ferrée, incapables de faire le moindre mouvement. Unrailed 2: Back on Track nous demande aussi de gérer de nombreux petits paramètres qui peuvent rapidement devenir épineux. Nous devons surveiller le niveau d’eau du train : notre locomotive peut prendre feu et rendre les wagons inutilisables ! Nous devons aussi garder un œil sur la carte. Chaque carte a son propre biome qui amène son propre lot de dangers : le désert, par exemple, voit sortir de terre des vers très « dunesques » qui n’hésiteront pas à nous tuer. Le marais a des champignons explosifs et des araignées pacifistes qui laissent cependant au sol des toiles qui nous ralentissent. Nous devrons parfois faire traverser des lacs à notre train, et nous devrons couper un maximum de bois pour créer des passages à travers l’eau.

Une suite qui améliore le premier opus en tout point

Unrailed 2: Back on Track fonctionne par niveau et par monde (biome). Chaque niveau réussi nous amène dans un hub où nous pourrons, en fonction du chemin choisi, acheter de nouveaux wagons, les améliorer, leur rajouter des bonus, mais aussi améliorer notre personnage avec des cartouches. Les cartouches, rares, permettent de puissants bonus comme la possibilité de récolter du bois avec la pioche. Chaque nouveau niveau réalisé augmente la vitesse de notre train. Nous pouvons continuer à choisir des voies plus faciles, mais à terme, pour réussir à éviter l’inéluctable défaite, il faut changer de biome. Pour changer de biome, il faut payer les dix vis (monnaie du jeu récupérable à chaque niveau et en réalisant des objectifs) qui font office de frais d’entrée. Dans le mode infini (nous parlons des modes bientôt !), il faut aussi vaincre un boss pour « valider » le biome. Le boss du désert est par exemple un géant ver qui détruit une grande partie de l’île et nous force à changer notre trajet. Unrailed 2: Back on Track propose plusieurs modes de jeux : le mode classique est par exemple un mode très simpliste où la plupart des difficultés sont retirées. Le mode infini est le cœur du jeu : se présentant comme un roguelike, nous avançons de biome en biome en améliorant notre train. Le mode versus, comme son nom l’indique, permet d’affronter ses amis pour être le meilleur constructeur de voies ferrées ! La course contre la montre nous demande de faire le score le plus élevé possible dans un temps limité alors que le bac à sable est comme son nom l’indique, une sorte de mode libre. La carte personnalisée nous permet de jouer sur des cartes créées par les autres joueurs. Il faut aussi savoir qu’il existe plusieurs locomotives de base, plus ou moins difficiles à utiliser, et que chaque partie nous permet de gagner des vis utilisables dans le hub principal pour débloquer des personnages (purement esthétiques) et de magnifiques tenues pour ces derniers. Nous jouons par exemple avec une tortue en lunettes de soleil et sombrero. Unrailed 2: Back on Track est une suite réussie, qui récupère le concept du premier titre et qui améliore en tout point l’expérience. À plusieurs, l’expérience est amusante, à la fois simple et accessible mais aussi assez stratégique pour proposer un défi de taille entre amis. Les wagons sont intéressants, les difficultés de chaque biome apportent leur lot de difficultés qui nous obligent à nous adapter en permanence. Les micro-objectifs pour gagner de la monnaie sont aussi bien pensés, car même facultatifs, ils peuvent rapidement mettre à mal nos stratégies.

Mais un titre qui peut devenir répétitif à terme

Unrailed 2: Back on Track a un contenu conséquent, et il est clairement un jeu qui offre à la fois des parties courtes mais pensées sur la durée. Les modes sont presque tous intéressants et permettent des défis différents adaptés à chaque joueur. Si vous cherchez un jeu à faire en coopération moins chaotique qu’Overcooked! 2 mais plus stratégique qu’un Moving Out 2, alors il ne faut pas hésiter à acheter ce jeu qui est l’une des expériences les plus réussies dans son domaine. Unrailed 2: Back on Track a aussi des défauts qui font de ce jeu une belle expérience à la rejouabilité malgré tout limitée. Même si les wagons changent, que les biomes évoluent, l’expérience en elle-même finit un peu par tourner en rond. Au bout de quelques parties, le jeu commence à manquer de mutateurs, de surprises qui permettent de profondément changer la partie, un peu à l’image des cartes dans PlateUp!. Le jeu est aussi radicalement différent en fonction du nombre d’amis à nos côtés. Une partie à deux est beaucoup plus complexe qu’à quatre et nous trouvons ça dommage que les joueurs qui ont moins d’amis soient à ce point pénalisés. C’est une évidence, mais Unrailed 2: Back on Track est un jeu en solo… peu satisfaisant. L’IA qui vient nous aider fait parfois des choses très étranges et contre-intuitives qui peuvent plomber la partie si nous ne la surveillons pas assez. Mais peut-on réellement blâmer un jeu multijoueur de n’être pas assez agréable en solo ? Les graphismes sont colorés, et même s’ils ne sont pas magnifiques, ils font parfaitement le travail en apportant un univers cohérent et des créatures variées. Notons tout de même que la lisibilité peut parfois être hasardeuse, notamment pour trouver certains outils. La bande-son est du même acabit : elle est agréable même si pas exceptionnelle. Nous écoutons sans noter les musiques qui passent. C’est à la fois une qualité comme un défaut, car même après de nombreuses (et nombreuses) heures de jeu, nous ne ressentons pas de répétitivité. En revanche, nous sommes incapables d’entonner le moindre air du jeu, a contrario de cette musique de PlateUp! qui peut rester en tête malgré nous. Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes réalisée seul avec un cher bot pour nous aider. Elle vous permet de voir par vous-mêmes si le jeu peut vous plaire ou non.