Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 7 juillet 2022 – GameMill Entertainment, et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée d’un tout nouveau jeu se déroulant dans l’univers de Cobra Kai : Cobra Kai 2: Dojos Rising.

Recrutez, entraînez-vous, combattez dans All Valley ! Eagle Fang, Cobra Kai, Miyagi-do : quel est votre dojo ? Ce choix lance votre aventure. Recrutez une forte équipe. Faites évoluer votre style de combat. Battez-vous pour asseoir l’HÉRITAGE de votre dojo en tant que All Valley Karate Grand Champion !

Cobra Kai 2: Dojos Rising sera disponible le 30 septembre 2022 en édition physique pour PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch, distribués en France par Just For Games.

À propos de Cobra Kai 2: Dojos Rising :

Recrutez… Entraînez-vous… Combattez! Le All Valley vous attend!

Eagle Fang, Cobra Kai, Miyagi-do : quel est votre dojo? Ce choix lancera votre aventure, mais il vous appartient ensuite de recruter l’équipe la plus puissante possible tandis que vous progressez dans la maîtrise de votre style de combat et vous battez pour asseoir l’HÉRITAGE de votre dojo en tant que All Valley Karate Grand Champion!

Caractéristiques principales :

Des modes de jeux excitants : Plongez dans le Mode Histoire et immergez-vous dans une toute nouvelle histoire trépidante qui vous fera vous battre pour participer au All Valley Tournament, ou jouez à Cobra Classics et revivez des moments épiques de la série, et plus encore!

Choisissez votre dojo : Choisissez Eagle Fang, Cobra Kai ou Miyagi-do, et aux côtés de votre sensei, commencez à recruter, à vous entraîner et à combattre pour devenir le dojo le plus puissant et sceller votre destin de Grand Champion du All Valley Tournament.

28 personnages jouables : Jouez votre personnage préféré parmi une vaste sélection des personnages de la série et utilisez leurs capacités et techniques spéciales pour atteindre la victoire!

Améliorez vos pouvoirs : Amassez du chi et des pièces pour améliorer vos techniques. Recrutez de nouveaux membres pour votre dojo afin que leur force renforce la vôtre et que votre dojo devienne la référence.

Tournoi en ligne : Plongez-vous dans le mode Tournoi en ligne et participez au All Valley Tournament. Combattez pour asseoir votre héritage du champion ultime.

Cobra Kai 2: Dojos Rising sera disponible en version physique le 30 septembre 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.