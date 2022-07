Let’s Build a Zoo, qui a connu un succès sur PC, arrivera d’ici peu sur Nintendo Switch. Merge Games et Springloaded ont annoncé que le titre sortira en septembre prochain sur la console hybride.

Let’s Build a Zoo sera vendu à la fois physiquement et numériquement, Merge Games se chargeant de la sortie en boutique. Le DLC de l’île des dinosaures sera aussi disponible sur Nintendo Switch et sera fourni gratuitement avec l’édition physique.

Let’s Build a Zoo est un jeu de gestion de zoo dans lequel les joueurs peuvent assembler des animaux pour créer plus de 500 000 créatures différentes.

Bâtissez votre propre zoo ! Laissez s’exprimer votre côté sauvage et créez votre empire animalier entièrement personnalisé grâce à cette simulation de gestion mignonne mais complexe. Importez et faites se reproduire des espèces rares, embauchez le personnel adéquat, assurez le bonheur de vos visiteurs et apprenez à gérer une multitude d’événements aussi bizarres que merveilleux. Puis essayez-vous à la manipulation d’ADN et obtenez jusqu’à 300 000 croisements d’animaux différents, allant du majestueux Giraphant au paisible Pandhibou !

Let’s Build a Zoo vous donne la possibilité d’importer une multitude d’animaux d’autres zoos du monde entier ! Faites-les se reproduire et créez des familles de manière à faire prospérer la faune de votre parc et remplir vos enclos. Et si ce n’est pas votre tasse de thé… vous pouvez parfaitement vous contenter de créer de nouveaux animaux ! Grâce aux fonctionnalités de croisement d’ADN, vous avez la possibilité d’obtenir plus de 300 000 espèces animales différentes, qu’elles soient monstrueuses, bizarres ou adorables ! Vous ne vous êtes jamais demandé à quoi pourrait ressembler un Chimpeval ? Eh bien maintenant, vous pouvez le découvrir !

Construisez votre propre zoo avec plus de 500 espèces animales différentes mises à votre disposition, puis croisez-les de manière à obtenir plus de 300 000 combinaisons différentes !

Faites le bonheur de vos animaux et de vos visiteurs grâce à des centaines de bâtiments, feuillages, chemins et décorations d’enclos.

Embauchez les employés les mieux adaptés pour faire face à une multitude d’événements variés.

Contrôlez tout ce qui se passe dans votre zoo, de ce que mangent vos animaux à ce qui peut les manger !

Décidez si vous souhaitez gérer votre zoo de manière honnête… ou si vous préférez enfreindre la loi et empocher les bénéfices.