Bright Memory: Infinite Gold Edition arrivera le 21 juillet sur Nintendo Switch pour 19,99 €.

Bright Memory: Infinite est un tout nouveau jeu fulgurant mélangeant FPS et action créé par FQYD-Studio. Combinez une grande variété de techniques et de capacités pour réaliser de superbes combos d’attaque à la vitesse de la lumière !

Histoire: En l’an 2036, un étrange phénomène auquel les scientifiques ne trouvent aucune explication s’est produit dans les cieux du monde entier. La Supernatural Science Research Organization (SRO) a envoyé des agents dans diverses régions pour enquêter sur ce phénomène. On découvre rapidement que ces événements étranges sont liés à un mystère archaïque – une histoire encore inconnue de deux mondes est sur le point d’être révélée…

Gameplay: Bright Memory: Infinite est une combinaison des genres FPS et action qui vous fera vivre une expérience intense. Mélangez et associez les techniques et les capacités disponibles pour déclencher de spectaculaires combos sur vos ennemis. Votre fidèle épée vous permettra de pourfendre des hordes d’ennemis et même de repousser leurs tirs. Les armes à feu que vous rencontrerez dans le jeu pourront être personnalisées avec une variété de munitions. Faites face à toutes sortes de situations grâce aux bombes incendiaires, grenades adhésives, missiles à tête chercheuse et bien plus encore.

Développement: Créé par FYQD-Studio, Bright Memory: Infinite est la suite du célèbre Bright Memory. Toutefois, cette suite présente un tout nouveau monde, ainsi qu’un système de combat et une conception des niveaux améliorés et complètement nouveaux.

Commentaire du développeur: Pour Bright Memory: Infinite, j’ai voulu me concentrer sur l’ajout de contenu pour offrir aux joueurs une expérience plus satisfaisante. Par conséquent, le développement a pris trois fois plus de temps que pour Bright Memory, mais cela m’a permis d’apprendre à créer un jeu bien conçu tout en tenant compte des contraintes de temps et d’argent. J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon de tirer le meilleur parti de la technologie et des ressources à ma disposition pour offrir une expérience inoubliable à travers le jeu. Dans cette optique, Bright Memory: Infinite représente l’aboutissement de la croissance de FYQD Studio. Pour conclure, je tiens à remercier tous mes partenaires dans le monde et tous ceux qui m’ont apporté un soutien technique.